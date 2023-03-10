Коц: армия РФ остановит удары ВСУ по Донецку, освободив Марьинку и окружив Авдеевку

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Освобождение Марьинки позволит Вооружённым силам РФ взять в кольцо Авдеевку и остановить удары украинских войск по Донецку. Такое мнение выразил военкор Андрей Коц.

В интервью URA.RU он отметил, что именно из Авдеевки украинские боевики обстреливают Донецк, Макеевку и Горловку. Однако перед установлением контроля над этим населённым пунктом необходимо зачистить Марьинку от ВСУ, указал корреспондент. По его словам, там продолжаются ожесточённые боевые действия.

"Подозреваю, что Марьинку-Авдеевку ещё не взяли из-за того, что у нас ограничено используется авиация", — считает Коц.

Военкор охарактеризовал ситуацию в Марьинке как напряжённую, ведь она превратилась в своеобразный "город в городе" с большим количеством бункеров, подземных лазаретов и спальных кубриков для отдыха военных.

Ранее автор проекта Wargonzo Семён Пегов сообщил, что армия РФ непрерывно осуществляет штурм в городской черте Марьинки на Донецком направлении спецоперации.