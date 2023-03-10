RV: опубликованы видеокадры ожесточённых боёв на арене в Артёмовске ДНР

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника по всей линии фронта. В Артёмовске идут ожесточённые сражения. ВСУ несут крупные потери.

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видеокадры, демонстрирующие текущую обстановку в городе. Отмечается, что Артёмовск стал ареной ожесточённых боёв.

На кадрах видны руины, подорванный железнодорожный мост через реку Бахмутовку и брошенный повреждённый танк.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска.