Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника по всей линии фронта. В Артёмовске идут ожесточённые сражения. ВСУ несут крупные потери.
Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видеокадры, демонстрирующие текущую обстановку в городе. Отмечается, что Артёмовск стал ареной ожесточённых боёв.
На кадрах видны руины, подорванный железнодорожный мост через реку Бахмутовку и брошенный повреждённый танк.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска.
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