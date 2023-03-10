Политолог Донцов: целью ВСУ в Приднестровье может быть склад с советскими боеприпасами

Киевский режим воспринимает Приднестровье в качестве точки дополнительного напряжения, следует из заявления политолога Никиты Донцова.

Специалист не исключил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) решатся на атаку в этом регионе.

"Вероятно, украинской целью является небезызвестный склад в селе Колбасна, в котором с советских времён находится огромное количество боеприпасов", — пояснил эксперт в интервью Телеканалу "360".

По его словам, Киев сталкивается со снарядным голодом, поэтому боевики ВСУ наверняка захотят получить новые боеприпасы.

Кроме того, Донцов добавил, что инициатива на линии соприкосновения остаётся на стороне российской армии. Эксперт подчеркнул: киевский режим, пытаясь отвлечь внимание общественности от неудач на фронте, способен решиться на провокационные действия в Приднестровье. При этом политолог выразил надежду на то, что Украина всё-таки не пойдёт на подобный шаг.