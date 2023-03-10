РВ: опубликован снимок спутника ВСУ с танками спецназа "О" ВС РФ в битве у Кременной

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска ведут наступление на отдельных участках линии Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике. На данном направлении с осени 2022 года ВСУ пытаются продавить оборону ВС РФ, но получают обратный результат.

Снимок ГУР Украины с танками "Отважных" у Кременной

Главное управление разведки Украины опубликовало спутниковый снимок. На нём видны восемь танков спецназа "Отважных" в боях за село Червонопоповка у Кременной. Это говорит, о том, что российские войска продвигаются вперёд, наступая на позиции противника. Снимок может свидетельствовать о частичном взятии под контроль ВС РФ данного населённого пункта.

Ранее сообщалось о видеокадрах ожесточённых боёв в Артёмовске.