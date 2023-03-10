Ходаковский объяснил, почему чеченский и сирийский опыт оказался бесполезен на СВО: "Это скорее антиопыт"

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, почему Украине удаётся оказывать России сопротивление.

Военачальник считает, что военный опыт, приобретённый ВС РФ в Сирии, был вреден. Он отметил, что и из Чеченского конфликта российская армия вынесла неправильные уроки, так как теория не соответствует практике.

"Чечня была давно — мало кто и остался в армии с того времени. Про Сирию сейчас приоткрывается много информации такого рода, что складывается впечатление, что для армии это скорее антиопыт, чем опыт", — поделился своими мыслями Ходаковский.

Комбат "Востока" убеждён, что конфликт на Украине существенно отличается от прочих военных конфликтов, в которых участвовала российская армия.

"Противник имеет восьмилетнюю фору, но и это не единственное его ситуативное преимущество: формула жизни в стране, не избалованной природными ресурсами, отличается большей гибкостью и адаптивностью", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".

Он отметил, что несмотря на коррупцию на Украине, процент усвоения западной помощи высок.

Ходаковский считает, что конкуренция может быть полезна, так как помогает не следовать за авторитетами.

Ранее Александр Ходаковский высказался о проблемах с БПЛА на СВО.