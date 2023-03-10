Официальные представители Минобороны РФ заявили, что истребительная авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации сбила самолёт противника Су-27.
"Самолёт Су-27 ВСУ сбит в районе Марьинки Донецкой Народной Республики", — отметили в военном российском ведомстве.
Ранее автор проекта Wargonzo Семён Пегов сообщил об интенсивных боях между армией РФ и украинскими военными на Донецком направлении.
Вместе с этим журналист сказал, что ВС России непрерывно штурмуют Марьинку. Солдаты прорвали оборону ВСУ неподалёку от Северного, добавил военкор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.