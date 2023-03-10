Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 в Донецкой Народной Республике

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что истребительная авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации сбила самолёт противника Су-27.

"Самолёт Су-27 ВСУ сбит в районе Марьинки Донецкой Народной Республики", — отметили в военном российском ведомстве.

Ранее автор проекта Wargonzo Семён Пегов сообщил об интенсивных боях между армией РФ и украинскими военными на Донецком направлении.

Вместе с этим журналист сказал, что ВС России непрерывно штурмуют Марьинку. Солдаты прорвали оборону ВСУ неподалёку от Северного, добавил военкор.