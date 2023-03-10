РВ: опубликованы видеокадры "дороги смерти" в районе Артёмовска

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника по всей линии фронта. В Артёмовске идут ожесточённые сражения. Враг несёт крупные потери.

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеокадры, снятие на "дороге смерти" из Артёмовска. На них боевики ВСУ пытаются сбежать из бахмутской "мясорубки". Украинские военнослужащие на американском БТР едут вдоль разбитой и увязшей в грязи техники под огнём войск ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Артёмовске армия России уничтожила первого эстонского наёмника ВС Украины Иво Юрака.