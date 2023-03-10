Главком ВСУ Залужный и министр обороны Резников пришли проститься с уничтоженным в Бахмуте националистом

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве сегодня проходят похороны уничтоженного российскими военными в Артёмовске (Бахмуте) известного националиста Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

Украинские СМИ пишут, что панихида прошла в Михайловском златоверхом соборе. Сейчас на Майдане проходит церемония прощания с боевиком. В связи с этим перекрыта главная улица Киева.

На прощании с националистом замечены главком ВСУ Валерий Залужный, глава украинской разведки Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников, а также прибывшая с визитом в Киев премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Напомним, Коцюбайло — один из лидеров "Правого сектора"*, родом он с Западной Украины. Воевать пошёл воевать в 18-летнем возрасте в 2014 году. Боевик был ликвидирован в Бахмуте 7 марта.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.