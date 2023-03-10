Украинские войска впервые использовали американскую "умную бомбу" JDAM-ER под Артёмовском. По данным издания "Страна.ua", боеприпас был применён в районе населённого пункта Курдюмовка.
После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет утраивать дальность действия оригинального оружия. Высокоточные JDAM можно применять в любых метеоусловиях.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что если Запад поставит бомбы на Украину, то на территории Донбасса не останется безопасного места.
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