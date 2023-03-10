ВСУ впервые применили "умную" авиабомбу JDAM-ER в районе Артёмовска

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска впервые использовали американскую "умную бомбу" JDAM-ER под Артёмовском. По данным издания "Страна.ua", боеприпас был применён в районе населённого пункта Курдюмовка.

После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет утраивать дальность действия оригинального оружия. Высокоточные JDAM можно применять в любых метеоусловиях.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что если Запад поставит бомбы на Украину, то на территории Донбасса не останется безопасного места.