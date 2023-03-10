Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинской армии на село Ясные Зори.
По информации российского чиновника, в результате обстрела пострадал мужчина. Медики зафиксировали у него ранение руки, отметил руководитель региона. Вместе с этим политик заявил, что военные ВСУ повредили ангар сельхозпредприятия.
"Аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия", — добавил глава области в своём Telegram-канале.
Ранее Гладков сказал, что формирование засечной черты на границе с Украиной завершено.
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