РИА Новости: разведчики ВС России выявляют укрепрайоны противника под Угледаром, используя "серые зоны"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Угледаром разведчики ВС РФ используют хитрость, чтобы узнать данные о позициях и передвижениях ВСУ. Для этого они ведут разведку из так называемых серых сон, которые не находятся под контролем ни одной из сторон конфликта.

Бойцы поднимают в воздух БПЛА в непосредственной близости от укрепрайонов противника на Угледарском направлении. Был нанесён удар реактивными снарядами, позиция ВСУ ликвидирована, рассказывает корреспондент РИА Новости.

Ранее данная информация не обнародовалась, так как нельзя было выдавать место дислокации российских позиций. Операция была сложной потому, что экипаж танка противника знал, что за ним может быть слежка, и обстреливал расположение отряда ВС РФ. Бойцам пришлось ожидать затишья.