Российские десантники уничтожили отряд боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесах у Кременной в ЛНР. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны". В своём Telegram-канале они публикуют видео боя.
Отряд ВСУ, который двигался к позициям десантников из Иваново, заметили разведчики.
Командиром было принято решение вступить в бой и уничтожить врага из гранатомётов и стрелкового оружия. Противник бежал, потеряв несколько человек убитыми и ранеными.
По словам десантников, вылазки украинских боевиков пресекаются ежедневно по всему фронту.
Командир отделения Дмитрий рассказал, что первое время, когда всушники ещё не знали, с кем имеют дело, они "огрызались", ходили в полный рост и наглели.
"Но, когда мы сюда пришли, разведали обстановку, начали "кошмарить" их — уже высовываться перестали", — добавил десантник.
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