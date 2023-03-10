РВ: десантники ВС РФ уничтожили отряд боевиков ВСУ в лесах у Кременной

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские десантники уничтожили отряд боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесах у Кременной в ЛНР. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны". В своём Telegram-канале они публикуют видео боя.

Отряд ВСУ, который двигался к позициям десантников из Иваново, заметили разведчики.

Командиром было принято решение вступить в бой и уничтожить врага из гранатомётов и стрелкового оружия. Противник бежал, потеряв несколько человек убитыми и ранеными.

По словам десантников, вылазки украинских боевиков пресекаются ежедневно по всему фронту.

Командир отделения Дмитрий рассказал, что первое время, когда всушники ещё не знали, с кем имеют дело, они "огрызались", ходили в полный рост и наглели.

"Но, когда мы сюда пришли, разведали обстановку, начали "кошмарить" их — уже высовываться перестали", — добавил десантник.