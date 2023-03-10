Певец Ян Осин: ВС РФ возвращают те территории, которые издревле были русскими

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия сражается не с Украиной, а с НАТО, поскольку боевые действия ведутся при помощи западного оружия, которое находится в руках иностранных наёмников. Об этом заявил певец Ян Осин. Однако задача российской армии в ходе спецоперации состоит не в том, чтобы расширить свои границы, подчеркнул он.

"Мы возвращаем те территории, которые издревле были русскими, которые политы кровью русских солдат", — подчеркнул артист в беседе с argumenti.ru

Осин назвал Одессу и Николаев русскими городами и отметил, что с нетерпением ждёт поездки на возвращённые территории.