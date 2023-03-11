Новая российская ракета Р-37М показала сверхточность в рамках отработки в зоне спецоперации на Украине, сообщил источник. Оружие класса "воздух — воздух" бьёт по цели с прицелом почти в единицу.
Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, одной Р-37М достаточно, чтобы уничтожить украинский самолёт.
"Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один украинский военный самолёт хватает одной ракеты", — рассказал собеседник РИА Новости.
По информации собеседника, новые российские ракеты запускают с борта:
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