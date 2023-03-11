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РИА Новости: новая ракета РФ Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО

0:55
Силовые структуры

Новая российская ракета Р-37М показала сверхточность в рамках отработки в зоне спецоперации на Украине, сообщил источник. Оружие класса "воздух — воздух" бьёт по цели с прицелом почти в единицу.

РИА Новости: новая ракета РФ Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО

Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, одной Р-37М достаточно, чтобы уничтожить украинский самолёт.

"Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один украинский военный самолёт хватает одной ракеты", — рассказал собеседник РИА Новости.

По информации собеседника, новые российские ракеты запускают с борта:

  • истребителей Су-35С,
  • перехватчиков МиГ-31БМ
  • и истребителей Су-57.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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