Рогов: Генштаб ВСУ забирает подготовленных солдат с Запорожского направления под Артёмовск

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стараясь любым способом удержать Артёмовск, Киев перебросил в район ожесточённых боевых действий подготовленные подразделения ВСУ из Запорожской области, сообщил Владимир Рогов.

"Фиксируется переброска подразделений ВСУ с Запорожского направления на Артёмовское", — рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" в интервью агентство ТАСС.

По его словам, украинская группировка в Запорожье не уменьшилась, так как для пополнения туда были отправлены мобилизованные украинцы, находящиеся на ротации боевики и "обученные на Западе всушники". Сейчас в Запорожской области ВС РФ противостоят 70 тысяч военнослужащих ВСУ, уточнил Рогов.

Накануне украинские солдаты из Артёмовска обратились к Зеленскому и пожаловались на своё тяжёлое положение.