Стараясь любым способом удержать Артёмовск, Киев перебросил в район ожесточённых боевых действий подготовленные подразделения ВСУ из Запорожской области, сообщил Владимир Рогов.
"Фиксируется переброска подразделений ВСУ с Запорожского направления на Артёмовское", — рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" в интервью агентство ТАСС.
По его словам, украинская группировка в Запорожье не уменьшилась, так как для пополнения туда были отправлены мобилизованные украинцы, находящиеся на ротации боевики и "обученные на Западе всушники". Сейчас в Запорожской области ВС РФ противостоят 70 тысяч военнослужащих ВСУ, уточнил Рогов.
Накануне украинские солдаты из Артёмовска обратились к Зеленскому и пожаловались на своё тяжёлое положение.
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