Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: боевикам "Азова"* вынесли приговоры в ЛНР и ДНР
Наводчик расчёта "кочующих миномётов": наши главные козыри — внезапность и скорость
Рогов: Генштаб ВСУ забирает подготовленных солдат с Запорожского направления под Артёмовск
Business Insider: танкер под греческим флагом находился над местом взрыва на "Северных потоках"
Американский инструктор ВСУ: у России есть "много сюрпризов" для Украины
РИА Новости: новая ракета РФ Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО
Политик Янг: Россия уничтожит любую страну НАТО, которая введёт на Украину войска
В ФРГ заявили о несостоятельности версии подрыва "Северных потоков" независимой группой
Зеленский распорядился заняться переименованием России в Московию

РИА Новости: ВС РФ использовали тактику "кочующего оружия" и уничтожили пункт ВСУ

0:41
Силовые структуры

Расчёт российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" выжег наблюдательный пункт украинских националистов в Запорожской области, сообщил источник с места событий.

РИА Новости: ВС РФ использовали тактику "кочующего оружия" и уничтожили пункт ВСУ

Для удара по наблюдательному пункту ВСУ ВС России использовали тактику "кочующего оружия". Локация украинских националистов обнаружили с воздуха при помощи дрона.

"В результате "кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанёс огневое поражение", — сообщил корреспондент РИА Новости.

Уничтожение позиции ВСУ также зафиксировали с воздуха.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях

С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.

Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным
РВ: весенняя наступательная кампания ВСУ на юге РФ приобретает чёткие контуры
ВСУ готовятся к весеннему наступлению на вошедшие в состав РФ территории
Украина впервые применила "умную" авиабомбу JDAM-ER
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Экспортом зерна Россия оказывает мощное влияние на весь мир
Актёр Александр Михайлов высказался о Хаматовой и Смольянинове
"Кинжалы" поразили особо важные объекты ВСУ — Леонков
"Кинжалы" поразили особо важные объекты ВСУ — Леонков
Последние материалы
РВ: боевикам "Азова"* вынесли приговоры в ЛНР и ДНР
Наводчик расчёта "кочующих миномётов": наши главные козыри — внезапность и скорость
РИА Новости: ВС РФ использовали тактику "кочующего оружия" и уничтожили пункт ВСУ
Рогов: Генштаб ВСУ забирает подготовленных солдат с Запорожского направления под Артёмовск
Британское исследование: международная поддержка России растёт
Business Insider: танкер под греческим флагом находился над местом взрыва на "Северных потоках"
Американский инструктор ВСУ: у России есть "много сюрпризов" для Украины
РИА Новости: новая ракета РФ Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО
Политик Янг: Россия уничтожит любую страну НАТО, которая введёт на Украину войска
В ФРГ заявили о несостоятельности версии подрыва "Северных потоков" независимой группой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников