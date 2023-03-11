РИА Новости: ВС РФ использовали тактику "кочующего оружия" и уничтожили пункт ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Расчёт российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" выжег наблюдательный пункт украинских националистов в Запорожской области, сообщил источник с места событий.

Для удара по наблюдательному пункту ВСУ ВС России использовали тактику "кочующего оружия". Локация украинских националистов обнаружили с воздуха при помощи дрона.

"В результате "кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанёс огневое поражение", — сообщил корреспондент РИА Новости.

Уничтожение позиции ВСУ также зафиксировали с воздуха.