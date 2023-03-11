Расчёт российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" выжег наблюдательный пункт украинских националистов в Запорожской области, сообщил источник с места событий.
Для удара по наблюдательному пункту ВСУ ВС России использовали тактику "кочующего оружия". Локация украинских националистов обнаружили с воздуха при помощи дрона.
"В результате "кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанёс огневое поражение", — сообщил корреспондент РИА Новости.
Уничтожение позиции ВСУ также зафиксировали с воздуха.
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