РВ: боевикам "Азова"* вынесли приговоры в ЛНР и ДНР

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Луганской Народной республике и Донецкой Народной республике вынесли приговор двум боевикам националистического украинского батальона "Азов"*. Граждане Незалежной Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель получили реальные тюремные сроки.

Осуждённых обвинили в истязании мирных жителей и причастности к деяниям на территории Мариуполя.

Так, Похозей избил мирную жительницу города до полусознательного состояния. Шель стрелял по гражданским, а Буткевич, бывший украинский тележурналист, осуждён за покушение на убийство.

"Суд приговорил Похозея к 8,5 годам лишения свободы, Шеля за покушение на убийство мирного гражданина — к 18,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - передаёт "Русская Весна".

Буткевич получил 13 лет колонии.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.