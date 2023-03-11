В Луганской Народной республике и Донецкой Народной республике вынесли приговор двум боевикам националистического украинского батальона "Азов"*. Граждане Незалежной Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель получили реальные тюремные сроки.
Осуждённых обвинили в истязании мирных жителей и причастности к деяниям на территории Мариуполя.
Так, Похозей избил мирную жительницу города до полусознательного состояния. Шель стрелял по гражданским, а Буткевич, бывший украинский тележурналист, осуждён за покушение на убийство.
"Суд приговорил Похозея к 8,5 годам лишения свободы, Шеля за покушение на убийство мирного гражданина — к 18,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - передаёт "Русская Весна".
Буткевич получил 13 лет колонии.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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