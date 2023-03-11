Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Запись с его экш-камеры опубликовали военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Боец ВСУ, прячась за деревьями в лесу, ведёт огонь из стрелкового оружия по наступающим русским. Чувствует он себя очень уверенно, даже выкрикивает оскорбления в адрес атакующих. Однако длится это недолго. Через несколько секунд боевик сам ловит пулю и падает на землю. Камера продолжает снимать.
Российские войска продолжают наступательные операции на фронте у Сватово-Кременной, боевики ВСУ отступают, но на некоторых участках делают вылазки и пытаются контратаковать, пишут военкоры.
Ранее в Сети появилось видео боя ивановских десантников в лесах у Кременной.
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