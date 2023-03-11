Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео уничтожения вражеской диверсионно-разведывательной группы, снятое ночью с беспилотника.
Дрон разведывательного подразделения ВС РФ на Северском направлении, оснащённый тепловизором, обнаружил выдвижение ДРГ неприятеля в сторону позиции российских войск, пояснил репортёр. Координаты диверсантов тут же были переданы артиллерийскому расчёту.
"Артиллерия ВС РФ поставила жирную точку в судьбе этой группы нацистов, все они были уничтожены", — подписал военкор под опубликованным роликом.
Ранее наводчик расчёта "кочующих миномётов" рассказал о главных козырях этого оружия на линии боевого соприкосновения.
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