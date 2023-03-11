Военкор Руденко: артиллерия ВС РФ поставила жирную точку в судьбе ДРГ нацистов

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео уничтожения вражеской диверсионно-разведывательной группы, снятое ночью с беспилотника.

Дрон разведывательного подразделения ВС РФ на Северском направлении, оснащённый тепловизором, обнаружил выдвижение ДРГ неприятеля в сторону позиции российских войск, пояснил репортёр. Координаты диверсантов тут же были переданы артиллерийскому расчёту.

"Артиллерия ВС РФ поставила жирную точку в судьбе этой группы нацистов, все они были уничтожены", — подписал военкор под опубликованным роликом.

Ранее наводчик расчёта "кочующих миномётов" рассказал о главных козырях этого оружия на линии боевого соприкосновения.