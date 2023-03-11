Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении британского зенитно-ракетного комплекса Stormer HVM барражирующим боеприпасом "Ланцет" ВС РФ под Донецком.
Опубликовано соответствующее видео. Кадры сняты с беспилотного летательного аппарата. На них видна установка, стоящая в поле вблизи от лесопосадки. Далее на видео появляется "Ланцет", поражающий Stormer HVM прямым попаданием.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска.
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