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Минобороны: опубликованы видеокадры уничтожения "Ланцетом" ВС РФ британского ЗРК Stormer HVM под Донецком

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Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении британского зенитно-ракетного комплекса Stormer HVM барражирующим боеприпасом "Ланцет" ВС РФ под Донецком.

Опубликовано соответствующее видео. Кадры сняты с беспилотного летательного аппарата. На них видна установка, стоящая в поле вблизи от лесопосадки. Далее на видео появляется "Ланцет", поражающий Stormer HVM прямым попаданием.

Ранее сообщалось, что  бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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