Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что слухи о наступлении ВСУ в Херсонской области, которые распространяют украинские пропагандисты, это дезинформация.
"Сейчас у ВСУ немного боеспособных сил на правом берегу Днепра. Все свободные резервы переброшены под Артёмовск", — заявил политик.
Он добавил в своём Telegram-канале, что все перемещения отрядов или техники ВСУ на правом берегу Днепра фиксируются российской разведкой в режиме реального времени. Эти данные свидетельствуют, что никакой подготовки к наступлению нет.
Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский в очередной раз посетил Бахмут, где объяснил, что город важно удерживать до начала контрнаступления Киева, которое, по его словам, уже "не за горами".
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