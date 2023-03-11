Сальдо: у ВСУ мало ресурсов для полномасштабного наступления на левый берег Днепра

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что слухи о наступлении ВСУ в Херсонской области, которые распространяют украинские пропагандисты, это дезинформация.

"Сейчас у ВСУ немного боеспособных сил на правом берегу Днепра. Все свободные резервы переброшены под Артёмовск", — заявил политик.

Он добавил в своём Telegram-канале, что все перемещения отрядов или техники ВСУ на правом берегу Днепра фиксируются российской разведкой в режиме реального времени. Эти данные свидетельствуют, что никакой подготовки к наступлению нет.

Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский в очередной раз посетил Бахмут, где объяснил, что город важно удерживать до начала контрнаступления Киева, которое, по его словам, уже "не за горами".