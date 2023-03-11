Авиация России нанесла удар по складу боеприпасов ВСУ на Запорожском направлении

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Авиация группировки "Восток" ВКС России уничтожила склад боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что удар нанесён по складу в районе населённого пункта Малиновка в Запорожской области. В результате точного попадания на месте возник сильный пожар.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией слухи о наступлении ВСУ в регионе, которые распространяют украинские пропагандисты.