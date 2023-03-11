Авиация группировки "Восток" ВКС России уничтожила склад боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что удар нанесён по складу в районе населённого пункта Малиновка в Запорожской области. В результате точного попадания на месте возник сильный пожар.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией слухи о наступлении ВСУ в регионе, которые распространяют украинские пропагандисты.
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