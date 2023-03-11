Военные корреспонденты "Русской весны" продолжают знакомить с моментами боёв в зоне проведения спецоперации. Сообщается, что минувшей ночью боевиков ВС Украины под Угледаром ждал "огненный дождь".
Вооружённые силы России применили зажигательные боеприпасы. Ночью удар выглядит эффектно, как отметили сами военнослужащие: "Нормально. Зато красиво". Спасать технику они не спешили, снимая всё на камеру.
Также противник показал кадры самого города: пустые многоэтажные дома с выбитыми стёклами, повсюду разруха и ни души.
Бои на Угледарском направлении продолжаются, бойцы ВС РФ использую так называемые серые зоны для уничтожения противника.
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