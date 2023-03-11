RV: войска ВС РФ в ночь на 11 марта применили зажигательные боеприпасы по позициям ВСУ под Угледаром

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты "Русской весны" продолжают знакомить с моментами боёв в зоне проведения спецоперации. Сообщается, что минувшей ночью боевиков ВС Украины под Угледаром ждал "огненный дождь".

Вооружённые силы России применили зажигательные боеприпасы. Ночью удар выглядит эффектно, как отметили сами военнослужащие: "Нормально. Зато красиво". Спасать технику они не спешили, снимая всё на камеру.

Также противник показал кадры самого города: пустые многоэтажные дома с выбитыми стёклами, повсюду разруха и ни души.

Бои на Угледарском направлении продолжаются, бойцы ВС РФ использую так называемые серые зоны для уничтожения противника.