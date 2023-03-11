"Мотивационный ролик" ВСУ взбесил украинских новобранцев

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео, снятое боевиками ВСУ для мобилизованных и новобранцев. На кадрах военнослужащие снимают, по их собственным словам, "мотивационный ролик". Боевик, представившись корреспондентом, спрашивает у своих однополчан, что они могли бы посоветовать новобранцам.

Один из боевиков честно говорит, что самое лучшее, что можно сделать, это не попадать в ВСУ. Его поддерживает другой военнослужащий. По его словам, все, кто попадает в ВСУ, становятся "бесправными, бездушными рабами".

Сам видеоролик редакция Pravda. Ru не может продемонстрировать из-за обилия ненормативной лексики.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Артёмовске перевозят боеприпасы в машинах под знаком красного креста.