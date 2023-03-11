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"Мотивационный ролик" ВСУ взбесил украинских новобранцев

0:50
Силовые структуры

В Сети появилось видео, снятое боевиками ВСУ для мобилизованных и новобранцев. На кадрах военнослужащие снимают, по их собственным словам, "мотивационный ролик". Боевик, представившись корреспондентом, спрашивает у своих однополчан, что они могли бы посоветовать новобранцам.

"Мотивационный ролик" ВСУ взбесил украинских новобранцев

Один из боевиков честно говорит, что самое лучшее, что можно сделать, это не попадать в ВСУ. Его поддерживает другой военнослужащий. По его словам, все, кто попадает в ВСУ, становятся "бесправными, бездушными рабами".

Сам видеоролик редакция Pravda. Ru не может продемонстрировать из-за обилия ненормативной лексики.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Артёмовске перевозят боеприпасы в машинах под знаком красного креста.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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