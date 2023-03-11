Спикер ВСУ Игнат: ЗРК Patriot сможет сбивать авиацию РФ на расстоянии до 150 километров

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Система ПВО Patriot сможет сбивать не только баллистические ракеты, но и авиацию РФ на расстоянии до 150 километров. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что Patriot — это комплекс дальнего радиуса действия, а у Украины пока таких дальнобойных зенитных систем нет.

По словам спикера ВСУ, Россия использует авиацию в прифронтовых зонах на севере и юге Украины, нанося с неё удары ракетами и барражирующими управляемыми авиационными бомбами. Самолёты якобы подлетают на дистанцию 30-40, 50-60 километров к границам Украины или линии фронта и сбрасывают такие бомбы.

Наличие комплексов Patriot или SAMP/T (который Киеву обещают поставить Франция и Италия) поможет сбивать российские самолёты около границ Украины, заявил Игнат.