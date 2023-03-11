На Украине происходят печальные события, которые несут боль и смерть, а ведь Россия и Украина могли жить в мире, если бы не планы Запада. Об этом заявил ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен, посмотрев видео с красотами Крыма.
Он отметил, что Россия не раз пыталась добиться мира, но западные лидеры "шепчут" Киеву совсем другое, прикладывая все усилия для того, чтобы конфликт не был закончен на условиях Москвы.
"Как легко было бы просто признать, что Крым — это Россия, что народ Донбасса заслуживает нейтралитета и самостоятельного выбора своего пути, и что Украина не должна вступать в НАТО", — написал Дрейвен в Сети.
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