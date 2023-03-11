"Военная хроника": инструкторы НАТО готовят боевиков ВСУ к неправильной войне по своим стандартам

Ни для кого не секрет, что украинских военнослужащих, в том числе, готовили и натовские инструкторы. Но обучение оказалось не столь эффективным, как планировалось. "Военная хроника" и бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук (Telegram-канал "Рыбарь") представили свою аналитику по данному вопросу, выявив главные проблемы подготовки ВСУ по стандартам НАТО.

Полученные знания военные не могут применять на поле боя, так как применять практически нечего, ведь обучение было поверхностным и неэффективным. Об этом рассказывают сами бойцы ВСУ, которые попали в плен.

"Западные страны не принимали участие в конфликтах высокой интенсивности со времен Вьетнамской войны, а в некоторых случаях — со Второй мировой войны. Инструкторы различных специальностей участвовали лишь в локальных операциях. Итог закономерен: людей готовят по лекалам войн в Ираке, Сирии и Афганистане", — значится в материале.

А в реалиях конфликта на Украине данные методы не работают, так как пехоту обучают в основном ведению боёв в жилых кварталах и зачистке домов, а не действиям в лесах и полях.

Кроме того, эксперты отметили и отсутствие опыта использования у ВСУ ПТРК NLAW, Panzerfaust 3 или зенитных установок Gepard. Натовские специалисты сами не обладают им, чтобы чему-то научить украинцев. На внедрение новой программы обучения уйдут оды, которых у Киева нет.

"Для эффективной подготовки украинских формирований на Западе не хватает оборудования, вооружения и материальной базы. Из тех же NLAW или Javelin учат стрелять на специальных тренажёрах, имитирующих выстрел: о реальных боеприпасах речи не идёт", — пишут источники.

Ранее программа обучения длилась 5-7 недель, сейчас её урезали до трёх, желая в короткие сроки подготовить большее количество солдат. Поэтому говорить о высоком профессионализме украинских боевиков не приходится. Они не смогут переломить ход спецоперации, так как теоретические знания сильно отличаются от жёсткой реальности на Украине.