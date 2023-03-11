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"Военная хроника": инструкторы НАТО готовят боевиков ВСУ к неправильной войне по своим стандартам

Силовые структуры

Ни для кого не секрет, что украинских военнослужащих, в том числе, готовили и натовские инструкторы. Но обучение оказалось не столь эффективным, как планировалось. "Военная хроника" и бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук (Telegram-канал "Рыбарь") представили свою аналитику по данному вопросу, выявив главные проблемы подготовки ВСУ по стандартам НАТО.

"Военная хроника": инструкторы НАТО готовят боевиков ВСУ к неправильной войне по своим стандартам

Полученные знания военные не могут применять на поле боя, так как применять практически нечего, ведь обучение было поверхностным и неэффективным. Об этом рассказывают сами бойцы ВСУ, которые попали в плен.

"Западные страны не принимали участие в конфликтах высокой интенсивности со времен Вьетнамской войны, а в некоторых случаях — со Второй мировой войны. Инструкторы различных специальностей участвовали лишь в локальных операциях. Итог закономерен: людей готовят по лекалам войн в Ираке, Сирии и Афганистане", — значится в материале.

А в реалиях конфликта на Украине данные методы не работают, так как пехоту обучают в основном ведению боёв в жилых кварталах и зачистке домов, а не действиям в лесах и полях.

Кроме того, эксперты отметили и отсутствие опыта использования у ВСУ ПТРК NLAW, Panzerfaust 3 или зенитных установок Gepard. Натовские специалисты сами не обладают им, чтобы чему-то научить украинцев. На внедрение новой программы обучения уйдут оды, которых у Киева нет.

"Для эффективной подготовки украинских формирований на Западе не хватает оборудования, вооружения и материальной базы. Из тех же NLAW или Javelin учат стрелять на специальных тренажёрах, имитирующих выстрел: о реальных боеприпасах речи не идёт", — пишут источники.

Ранее программа обучения длилась 5-7 недель, сейчас её урезали до трёх, желая в короткие сроки подготовить большее количество солдат. Поэтому говорить о высоком профессионализме украинских боевиков не приходится. Они не смогут переломить ход спецоперации, так как теоретические знания сильно отличаются от жёсткой реальности на Украине.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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