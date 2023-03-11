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Царёв: мир на Украине для Зеленского смерти подобен

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Силовые структуры

Когда закончится СВО, у граждан разрушенной, запутавшейся в долгах Украины возникнет немало неприятных вопросов к киевской власти, поэтому Зеленский делает, всё, чтобы боевые действия продолжались.

Царёв: мир на Украине для Зеленского смерти подобен

Об этом сообщил первый спикер парламента Новороссии, бывший депутат Рады Олег Царёв.

"Как только всё закончится, Украина окажется в ситуации, когда… США никогда никого не восстанавливали. Афганистан, Ирак они восстанавливали? Они этим не занимаются", — в эфире канала партии "СР "За Правду" сказал общественный деятель.

Страна будет разрушена, много погибших, кредиты. Даже сейчас Зеленский не может добиться от Запада, чтобы их списали. Получают кредиты, выплачивают предыдущие, разницу оставляют Незалежной на жизнь. И как только закончится спецоперация, долги останутся, экономика разрушена, много погибших, подытожил Царёв.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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