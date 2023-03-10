Ищенко: Зеленский повторяет главные военные ошибки Гитлера

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Зеленский совершает те же военно-политические ошибки, какие совершал Гитлер - ссорится с генералами и посылает армию на убой ради фикции.

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

О разногласиях между главой Незалежной и Залужным пишут уже давно и это примерно те же разногласия, что и между фюрером и его генералами. Тогда те утверждали, что нужно спасать армию, выравнивать линию фронта, отходить. А Гитлер отвечал, что если они уйдут из Никополя, то потеряют марганец, и никто больше не обеспечит им танки, напомнил эксперт.

Он отметил, что Зеленскому сегодня больше нужна помощь Запада, а не какие-то украинские войска. Правда, в НАТО уже смирились с потерей Бахмута.

Если Залужный утверждает "надо спасать войска", то Зеленский ему говорит, что если не получить от Запада технику, но спасти войска, то эти войска уже никому не будут нужны — их просто перебьют.

"Артёмовск падёт, и в этом не сомневаются даже американцы. В американской и европейской прессе пошёл массовый вал о том, что надо бы оттуда уйти, спасать войска, пока они есть, потому что Украина несёт там гигантские потери", — в интервью белорусскому телеграфному агентству "БелТА" сказал Ищенко.