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Telegraph: Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе в ответ на угрозу со стороны России

Силовые структуры

Польша приступает к крупнейшему за последние 50 лет перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России, сообщает The Telegraph. Варшава увеличит траты на оборону на 4% своего ВВП. Это в два раза превышает нормативы Североатлантического альянса и делает эти расходы крупнейшими в НАТО.

Telegraph: Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе в ответ на угрозу со стороны России

"Программа модернизации включает закупку 1 000 танков у Южной Кореи, 250 — у США, 600 самоходных гаубиц, 18 пусковых установок HIMARS, 288 систем РСЗО у Южной Кореи, более 1 000 боевых машин пехоты польского производства, 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 боевых самолетов FA-50 у Южной Кореи", — пишет источник.

Капитан ВС Польши Марек Адамяк сообщил, что новое вооружение вызывает у него восторг. Происходящее в соседней Украине вселяет в военнослужащих уверенность в том, что Варшава сможет дать отпор.

"Мы можем лучше маневрировать, мы можем стрелять откуда угодно. Нет такого места, откуда мы не могли бы стрелять. У нас было много старой артиллерии, но теперь у нас есть очень новое оружие", — сказал капитан в беседе с корреспондентом британского издания.

Также отмечается, что уровень своей безопасности Польше необходимо улучшить как можно быстрее. Сделать это можно только путём создания сильной армии. Численность её планируется довести до 300 тысяч военных.

Ранее сообщалось, что Польша строит на границе с Белоруссией "зубы дракона".

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Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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