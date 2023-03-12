Генштаб ВСУ готовит тайную военную операцию, начало которой назначено на ближайшие дни. Об этом говорят суета украинских генералов и постоянные звонки главкома армии страны в Пентагон.
Помимо того, что командующий обороной Артёмовска генерал-полковник ВСУ Александр Сырский уже в пятый раз посещает этот населённый пункт для проведение совещания, накануне Валерий Залужный второй раз за три дня созвонился с Пентагоном, сообщает издание "Военное обозрение".
О чём главком ВСУ беседовал с главой комитета начальников штабов США Марком Милли неизвестно, но официальные украинские источники утверждают, что обсуждались вопросы поставок вооружения и ситуация на поле боя.
Ранее стало известно, что украинское командование перебрасывает подготовленных солдат с Запорожского направления под Артёмовск.
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