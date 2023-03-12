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РВ: "призрак" Херсона снова охотится на технику и боевиков ВСУ

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Силовые структуры

"Призрак" Херсона снова в деле и ведёт охоту на технику и украинских боевиков. Новое видео публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Сообщается, что на кадрах "Вангог" атаковал машину и отдельных всушников гранатами.

Российские десантники на временно оккупированной Киевом части Херсонской области ежедневно охотятся за боевиками ВСУ, бомбя врага и наводя артиллерию с помощью дронов Mavic, отмечает издание.

Ранее разведчики ВС РФ выследили и уничтожили спецгруппу диверсантов ВСУ под Херсоном, засевших в домах на островах.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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