РВ: "призрак" Херсона снова охотится на технику и боевиков ВСУ

0:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

"Призрак" Херсона снова в деле и ведёт охоту на технику и украинских боевиков. Новое видео публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Сообщается, что на кадрах "Вангог" атаковал машину и отдельных всушников гранатами.

Российские десантники на временно оккупированной Киевом части Херсонской области ежедневно охотятся за боевиками ВСУ, бомбя врага и наводя артиллерию с помощью дронов Mavic, отмечает издание.

Ранее разведчики ВС РФ выследили и уничтожили спецгруппу диверсантов ВСУ под Херсоном, засевших в домах на островах.