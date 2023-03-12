"Призрак" Херсона снова в деле и ведёт охоту на технику и украинских боевиков. Новое видео публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Сообщается, что на кадрах "Вангог" атаковал машину и отдельных всушников гранатами.
Российские десантники на временно оккупированной Киевом части Херсонской области ежедневно охотятся за боевиками ВСУ, бомбя врага и наводя артиллерию с помощью дронов Mavic, отмечает издание.
Ранее разведчики ВС РФ выследили и уничтожили спецгруппу диверсантов ВСУ под Херсоном, засевших в домах на островах.
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Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.