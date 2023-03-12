В Минобороны России рассказали о подвиге сержанта Александра Цурикова, который остался один на позиции, но в течение семи часов успешно отбивал атаки противника.
Мобилизованный из Россоши Воронежской области мужчина пояснил, что его подразделение подверглось миномётному обстрелу со стороны неприятеля, в результате которого было ранено два сослуживца. Пока сержант оказывал им необходимую помощь, командир принял решение увести остальной личный состав в безопасное место. Отправив раненых в тыл, Цуриков решил не рисковать и остался на месте.
"У меня было две гранаты и патроны. К счастью, патронов было много. А то бы пришлось взрываться", — рассказал военнослужащий.
После семичасовой безрезультатной атаки боевики приняли решение отступить, и сержанту удалось вернуться в своё подразделение.
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