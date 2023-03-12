Мобилизованный из Воронежской области семь часов в одиночку сдерживал атаку боевиков

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минобороны России рассказали о подвиге сержанта Александра Цурикова, который остался один на позиции, но в течение семи часов успешно отбивал атаки противника.

Мобилизованный из Россоши Воронежской области мужчина пояснил, что его подразделение подверглось миномётному обстрелу со стороны неприятеля, в результате которого было ранено два сослуживца. Пока сержант оказывал им необходимую помощь, командир принял решение увести остальной личный состав в безопасное место. Отправив раненых в тыл, Цуриков решил не рисковать и остался на месте.

"У меня было две гранаты и патроны. К счастью, патронов было много. А то бы пришлось взрываться", — рассказал военнослужащий.

После семичасовой безрезультатной атаки боевики приняли решение отступить, и сержанту удалось вернуться в своё подразделение.

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