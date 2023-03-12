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В Германии боевик ВСУ оказался в больнице после демонстрации украинской формы

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Силовые структуры

В Германии конфликт между боевиком ВСУ и охранником местной гостиницы закончился реанимацией. Об этом сообщают местные СМИ.

В Германии боевик ВСУ оказался в больнице после демонстрации украинской формы

По их информации, инцидент произошёл в в отеле Roomers во Франкфурте. В бар отеля явился боевик ВСУ. После нескольких рюмок спиртного он принялся демонстрировать охраннику украинскую военную форму со знаками различия на ней. На замечания персонала гость никак не реагировал.

Охранник, оказавшийся, по информации местных СМИ, чеченцем по национальности, в очередной раз потребовал от посетителя вести себя прилично, после чего завязался конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки секьюрити так избил боевика, что того увезли в реанимацию местной больницы.

Ранее сообщалось, что "мотивационный ролик" ВСУ взбесил украинских новобранцев.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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