Эвакуация раненых украинских боевиков из Артёмовска сорвалась из-за ошибки в тактике ВСУ

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкоры "Военной хроники" сообщают, что несколько бригад ВСУ не могут вывезти из Артёмовска (Бахмута) своих раненых. Когда украинские войска отступали, они подорвали железнодорожный мост через реку Бахмутка, что и стало их тактической ошибкой.

Боевики соорудили импровизированную переправу из строительного мусора и кирпичей, но самодельная насыпь постоянно размывается водой. Помимо этого, участок обстреливается российскими войсками из артиллерии, поэтому пользоваться переправой небезопасно.

Легковые машины, не говоря уже о гусеничной технике, не могут пройти по насыпи, поэтому значительная часть медицинских броневиков потеряна на территории от Хромова до Поповского леса, пишет источник.

"Эвакуация раненых при огневой поддержке колёсных БТР-3 и БТР-4 также затруднена: спуск к переправе на высокой скорости невозможен из-за крутых обрывов и необходимости замедлять ход. При остановке и стоянке техника обнаруживается операторами беспилотников, после чего по переправе начинают работать артиллерия и миномёты", — заключили военкоры.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Артёмовске ждёт котёл как в 2015 году.