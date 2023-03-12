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Эвакуация раненых украинских боевиков из Артёмовска сорвалась из-за ошибки в тактике ВСУ

1:21
Силовые структуры

Военкоры "Военной хроники" сообщают, что несколько бригад ВСУ не могут вывезти из Артёмовска (Бахмута) своих раненых. Когда украинские войска отступали, они подорвали железнодорожный мост через реку Бахмутка, что и стало их тактической ошибкой.

Эвакуация раненых украинских боевиков из Артёмовска сорвалась из-за ошибки в тактике ВСУ

Боевики соорудили импровизированную переправу из строительного мусора и кирпичей, но самодельная насыпь постоянно размывается водой. Помимо этого, участок обстреливается российскими войсками из артиллерии, поэтому пользоваться переправой небезопасно.

Легковые машины, не говоря уже о гусеничной технике, не могут пройти по насыпи, поэтому значительная часть медицинских броневиков потеряна на территории от Хромова до Поповского леса, пишет источник.

"Эвакуация раненых при огневой поддержке колёсных БТР-3 и БТР-4 также затруднена: спуск к переправе на высокой скорости невозможен из-за крутых обрывов и необходимости замедлять ход. При остановке и стоянке техника обнаруживается операторами беспилотников, после чего по переправе начинают работать артиллерия и миномёты", — заключили военкоры.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Артёмовске ждёт котёл как в 2015 году.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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