Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об успехах армии РФ.
Бойцы БАРС "Каскад" с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили и скорректировали огонь по очередной вражеской артиллерийской системе М-777 из США. Она была спрятана в лесах на фронте у Сватово — Кременной.
Военкоры отмечают, что в подразделении воюют бойцы под руководством депутата Дмитрия Саблина.
Ранее сообщалось, что ВС РФ развернули автономные комплексы дальнего визуального наблюдения
"Муром-П", позволяющие обнаружить личный состав и технику противника.
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За сутки стоимость голубого топлива прибавила в стоимость практически шесть процентов.