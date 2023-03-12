РВ: БАРС "Каскад" массово уничтожает американские системы М-777 в лесах у Кременной

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об успехах армии РФ.

Бойцы БАРС "Каскад" с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили и скорректировали огонь по очередной вражеской артиллерийской системе М-777 из США. Она была спрятана в лесах на фронте у Сватово — Кременной.

Военкоры отмечают, что в подразделении воюют бойцы под руководством депутата Дмитрия Саблина.

Ранее сообщалось, что ВС РФ развернули автономные комплексы дальнего визуального наблюдения

"Муром-П", позволяющие обнаружить личный состав и технику противника.