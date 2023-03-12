Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что ВС РФ готовы к встрече с противником в Запорожской области.
"На Запорожском фронте готовимся встретить врага", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
В подтверждение своих слов Рогозин разместил фото, на которых видно, как российские военные готовятся встретиться с украинскими подразделениями.
В частности, Рогозин продемонстрировал подписчикам Штаб ударной русской добровольческой бригады, пояснив, что там ведётся постоянная тренировка операторов дронов наравне с подготовкой штабных офицеров.
"Скоро появятся новейшие инициативные разработки отечественных ударных дронов. Ждем и готовим бойцов, которые применят их против тяжелой техники врага", — добавил Рогозин.
Ранее Рогозин заявил, что мотивированные, сражающиеся за идею добровольцы достойны того, чтобы занимать командные должности, даже если не имеют соответствующего образования.
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