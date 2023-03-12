РВ: российские танки Т-90М "Прорыв" взламывают оборону ВСУ в Харьковской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" взламывают оборону вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры боевой работы публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что танки Западного военного округа Т-90М активно участвуют в атаках войск РФ на Купянском направлении.

Данные о позициях врага танкисты получают от разведки и операторов беспилотников, с помощью которых корректируется огонь по противнику.

Ранее в Сети репортёры показали видео, как танк группировки "Отважные" точным выстрелом поразил камеру наблюдения боевиков ВСУ, установленную на опоре линии электропередач.