Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Сделал 550 реверансов": Пригожин продолжает добиваться решения вопроса с поставкой боеприпасов ЧВК "Вагнер"
ВКС РФ начали применять в зоне СВО тяжёлые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б и "Гром-2"
Филипп Киркоров рассказал, что был влюблён в Наташу Королёву пока был женат на Пугачёвой
Рогозин: российская армия готова встречать ВСУ в Запорожье
РВ: БАРС "Каскад" массово уничтожает американские системы М-777 в лесах у Кременной
Handelsblatt: США могут скоро свернуть свою помощь Украине, судьба Киева решена
Скотт Риттер заявил о готовности США передать ВСУ вооружение для атаки на Крым
ВСУ проинформировали о развёртывании ВС РФ автономных комплексов наблюдения "Муром-П"
Спикер ВСУ Игнат: у России осталось не более 50 гиперзвуковых ракет "Кинжал"

РВ: российские танки Т-90М "Прорыв" взламывают оборону ВСУ в Харьковской области

0:46
Силовые структуры

Новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" взламывают оборону вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры боевой работы публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что танки Западного военного округа Т-90М активно участвуют в атаках войск РФ на Купянском направлении.

Данные о позициях врага танкисты получают от разведки и операторов беспилотников, с помощью которых корректируется огонь по противнику.

Ранее в Сети репортёры показали видео, как танк группировки "Отважные" точным выстрелом поразил камеру наблюдения боевиков ВСУ, установленную на опоре линии электропередач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стоимость газа в ЕС поднялась выше $500 за тысячу кубометров

За сутки стоимость голубого топлива прибавила в стоимость практически шесть процентов.

Цена на газ в ЕС приблизилась к $600 за тысячу кубометров
РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве
Отряд наёмников ВСУ уничтожен при попытке выйти из Бахмута
Боевик ВСУ снял на видео, как его сразила пуля
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Наступление ВСУ на Крым планируют в Пентагоне
CNN сообщил о применении ВС РФ уникальной ракеты на Украине
Медведев объяснил, как будет называться Украина в ответ на попытки навязать Московию
Медведев объяснил, как будет называться Украина в ответ на попытки навязать Московию
Последние материалы
РВ: российские танки Т-90М "Прорыв" взламывают оборону ВСУ в Харьковской области
ВКС РФ начали применять в зоне СВО тяжёлые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б и "Гром-2"
Филипп Киркоров рассказал, что был влюблён в Наташу Королёву пока был женат на Пугачёвой
Рогозин: российская армия готова встречать ВСУ в Запорожье
РВ: БАРС "Каскад" массово уничтожает американские системы М-777 в лесах у Кременной
Audi Q4 E-Tron 2022 года может стать автомобилем будущего, если перерастет свои нынешние проблемы
Handelsblatt: США могут скоро свернуть свою помощь Украине, судьба Киева решена
Скотт Риттер заявил о готовности США передать ВСУ вооружение для атаки на Крым
ВСУ проинформировали о развёртывании ВС РФ автономных комплексов наблюдения "Муром-П"
Спикер ВСУ Игнат: у России осталось не более 50 гиперзвуковых ракет "Кинжал"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников