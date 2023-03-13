Пленный ВСУ: украинских новобранцев отправляют на фронт после двух дней подготовки

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский новобранец из 53-й бригады ВСУ, сдавшийся в плен под Авдеевкой, рассказал, что на фронт его отправили всего после двух дней подготовки. При этом в военкомате проигнорировали заключение медкомиссии о том, что он не годен к службе.

Пленный боевик заявил в беседе с РИА Новости, что на повторной медкомисии его обещали комиссовать из-за болезни спины, и отправили назад на Харьков. Однако на следующий день написали в военном билете, что он якобы прошёл обучение в 2021 году, забрали все личные вещи и документы и отправили в 53-ю бригаду.

Вместе с другими мобилизованными собеседник издания был отправлен на короткое двухдневное обучение, а перед этим две недели ждал получения обмундирования.

По словам пленного, на полигоне показали, как стрелять из АК-74, и даже по одному разу дали выстрелить из гранатомёта и кинуть гранату. На этом обучение закончилось.