Global Times: большие траты США на оборону сигнализируют о приближении мировой войны

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Повышение оборонного бюджета США сигнализирует о высокой вероятности начала новой мировой войны, сообщает Global Times.

По информации китайского издания, в 2023 году Вашингтон направит на развитие военно-промышленного комплекса свыше 800 миллиардов долларов. Эта сумма в четыре раза превышает оборонный бюджет КНР, указал автор статьи.

Он считает, что власти США осуществляют агрессивную внешнюю политику, поэтому другие страны должны готовить резервы для обеспечения нацбезопасности в случае угрозы со стороны американской армии.

"Большие траты Соединённых Штатов на оборону свидетельствуют о высоком риске глобальной войны", — подчёркивается в публикации.

Журналист добавил, что Пентагон тратит большую часть оборонного бюджета на создание новых наступательных вооружений и военного оборудования. Как пояснил обозреватель, американцы "раздувают" глобальные конфликты по всему миру, воспринимая их в качестве способа получения прибыли.