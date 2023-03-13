Гладков: в Белгородской области сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты, один человек пострадал

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), следует из заявления главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, ВС России сбили четыре ракеты в небе над Белгородской областью. Он отметил, что сотрудники экстренных служб уточняют данные о последствиях атаки ВСУ на земле.

"Уже известно об одной пострадавшей", — пояснил Гладков.

Как подчеркнул губернатор, с женщиной работают медики. Он также добавил, что на территории двух частных домов зафиксированы повреждения в результате обрушения элементов ракет. Руководитель региона направил к месту ЧП аварийные бригады.

Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали Новый Оскол в Белгородской области, однако российские военные отразили удар, сбив три ракеты.