Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), следует из заявления главы региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, ВС России сбили четыре ракеты в небе над Белгородской областью. Он отметил, что сотрудники экстренных служб уточняют данные о последствиях атаки ВСУ на земле.
"Уже известно об одной пострадавшей", — пояснил Гладков.
Как подчеркнул губернатор, с женщиной работают медики. Он также добавил, что на территории двух частных домов зафиксированы повреждения в результате обрушения элементов ракет. Руководитель региона направил к месту ЧП аварийные бригады.
Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали Новый Оскол в Белгородской области, однако российские военные отразили удар, сбив три ракеты.
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