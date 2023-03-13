Утром 13 марта в Харьковской области Украины прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Как отмечает "Зеркало недели", местные жители в соцсетях подтверждают информацию о взрывах. Подчёркивается, что официальные власти пока не комментировали эти данные.
"Сообщают о взрывах в области", — сказано в публикации.
В издании также добавили, что мониторинговые паблики предупреждают украинцев об угрозе применения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в восточной части страны.
Ранее стало известно, что в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения.
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