"Зеркало недели": в Харьковской области Украины прогремели взрывы

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Утром 13 марта в Харьковской области Украины прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Как отмечает "Зеркало недели", местные жители в соцсетях подтверждают информацию о взрывах. Подчёркивается, что официальные власти пока не комментировали эти данные.

"Сообщают о взрывах в области", — сказано в публикации.

В издании также добавили, что мониторинговые паблики предупреждают украинцев об угрозе применения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в восточной части страны.

Ранее стало известно, что в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения.