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РВ: в Артёмовске заметили "странный" танк, похожий на немецкий "Леопард"

Силовые структуры

Сеть уже неделю облетают кадры со "странным" украинским танком в Бахмуте (Артёмовске). Ряд блогеров предположили, что по улицам города разъезжает нашумевший немецкий "Леопард", один из поставленных Киеву. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Другие блогеры посчитали, что это польский основной боевой танк PT-91 Twardy, созданный на базе лицензионного варианта советского Т-72М1. Однако это не "Леопард" и не Twardy.

"По динамической защите и по наличию инфракрасного прожектора видно, что это Т-80БВ", — делают вывод эксперты.

Ранее также появились сообщения о первом якобы захваченном российскими военными танке "Леопард", но они оказались фейком.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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