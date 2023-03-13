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РВ: опубликованы видеокадры с сожжёнными бронемашинами "Казак" ВСУ в зоне СВО на Украине

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Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Военные корреспонденты "Русской Весны" показали видеокадры, демонстрирующие потери ВСУ.

На кадрах представлены сожжённые армией России бронемашины "Казак". Первая из них была уничтожена в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике, а вторая — в Херсонской области.

Российские бойцы продолжают массово ликвидировать вражескую технику точным огнём.

Ранее сообщалось, что Киев вербует женщин-химиков и биологов для отправки в зону СВО на Украине.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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