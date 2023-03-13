Военспец Дандыкин: ВС России выйдут к важному узлу в ДНР, освободив Красный Лиман

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После установления контроля над Красным Лиманом российские войска смогут продвинуться к важному транспортному узлу в Донецкой Народной Республике — Славянску. Об этом сообщил военспец Василий Дандыкин.

В беседе с "Известиями" он отметил, что десантники РФ продолжают продвигаться на Краснолиманском направлении в условиях распутицы и лесистой местности. По его словам, в этой зоне боевых действий наступает переломный момент. Специалист предрёк российской армии ощутимые успехи в районе Красного Лимана.

Как пояснил эксперт, солдатам РФ необходимо одержать победу над украинскими боевиками у Соледара.

"В таком случае наши войска начнут приближаться к Славянску с двух сторон", — заключил Дандыкин.

Ранее медик из Латвии Сармите Цируле заявила, что армия Украины пытается удерживать позиции на Краснолиманском направлении, теряя огромное количество военнослужащих.