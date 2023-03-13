После установления контроля над Красным Лиманом российские войска смогут продвинуться к важному транспортному узлу в Донецкой Народной Республике — Славянску. Об этом сообщил военспец Василий Дандыкин.
В беседе с "Известиями" он отметил, что десантники РФ продолжают продвигаться на Краснолиманском направлении в условиях распутицы и лесистой местности. По его словам, в этой зоне боевых действий наступает переломный момент. Специалист предрёк российской армии ощутимые успехи в районе Красного Лимана.
Как пояснил эксперт, солдатам РФ необходимо одержать победу над украинскими боевиками у Соледара.
"В таком случае наши войска начнут приближаться к Славянску с двух сторон", — заключил Дандыкин.
Ранее медик из Латвии Сармите Цируле заявила, что армия Украины пытается удерживать позиции на Краснолиманском направлении, теряя огромное количество военнослужащих.
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