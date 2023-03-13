Военнослужащие РФ с помощью артиллерийских установок нанесли удар по украинской гаубице МСТА-Б на Херсонском направлении спецоперации.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, цель была уничтожена ночью 13 марта неподалёку от населённого пункта Ромашково под Херсоном. Отмечается, что в результате российской атаки скончались пять украинских боевиков, ещё три человека получили различные травмы.
"Артиллерийским огнём уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом", — подчеркнул источник.
Ранее стало известно, что российские солдаты ударили по стоянке с военной техникой Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, уничтожив гаубицу Д-30, а также несколько бронеавтомобилей.
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