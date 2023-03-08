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РИА Новости: артиллерия РФ уничтожила гаубицу Д-30 и бронемашины ВСУ под Херсоном

1:04
Силовые структуры

Военные РФ с помощью артиллерийских установок нанесли сокрушительный удар по стоянке с техникой Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении спецоперации.

РИА Новости: артиллерия РФ уничтожила гаубицу Д-30 и бронемашины ВСУ под Херсоном

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомлённый источник, неподалёку от населённого пункта Ольговка российские бойцы уничтожили 10 украинских бронемашин, среди которых оказались автомобили Kirpi, произведённые в Турции.

Отмечается, что в результате атаки скончались восемь военнослужащих ВСУ, ещё 12 человек получили ранения.

По словам собеседника агентства, возле Белозёрки в Херсонской области ВС РФ поразили украинскую гаубицу Д-30 с экипажем. Источник пояснил, что в списке погибших значатся шесть солдат ВСУ, пострадал один украинский военный.

Ранее сообщалось, что под Херсоном российские артиллеристы уничтожили гаубицы "Гвоздика" и "Акация", принадлежавшие националистам.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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