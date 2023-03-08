РИА Новости: артиллерия РФ уничтожила гаубицу Д-30 и бронемашины ВСУ под Херсоном

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные РФ с помощью артиллерийских установок нанесли сокрушительный удар по стоянке с техникой Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомлённый источник, неподалёку от населённого пункта Ольговка российские бойцы уничтожили 10 украинских бронемашин, среди которых оказались автомобили Kirpi, произведённые в Турции.

Отмечается, что в результате атаки скончались восемь военнослужащих ВСУ, ещё 12 человек получили ранения.

По словам собеседника агентства, возле Белозёрки в Херсонской области ВС РФ поразили украинскую гаубицу Д-30 с экипажем. Источник пояснил, что в списке погибших значатся шесть солдат ВСУ, пострадал один украинский военный.

Ранее сообщалось, что под Херсоном российские артиллеристы уничтожили гаубицы "Гвоздика" и "Акация", принадлежавшие националистам.