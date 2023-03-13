American Thinker: НАТО экономит на утилизации старой техники, поставляя её Украине

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Североатлантический альянс серьёзно экономит на утилизации старой военной техники, поставляя её Киеву. Об этом сообщает American Thinker.

По информации издания, с февраля 2022 года Вашингтон и его союзники по НАТО предоставили Вооружённым силам Украины (ВСУ) оружие на сумму, превышающую 46 миллиардов долларов. При этом автор статьи уточнил, что речь идёт об оборудовании, которое уже почти 20 лет находится на вооружении американской армии. Как пояснил обозреватель, эту технику хотели списать из арсеналов США, однако украинский конфликт сыграл на руку Вашингтону.

Он отметил, что руководству НАТО пришлось бы направить 35 миллиардов долларов на утилизацию вооружений, если бы мировая обстановка оставалась стабильной.

"Поставляя эту старую технику Украине, Штаты и их партнёры по альянсу избегают больших расходов", — подчёркивается в публикации.

Автор также добавил, что власти США передали Киеву практически все запасы устаревших боеприпасов и оружия.