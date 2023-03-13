Российские войска нанесли массированный удар по месту дислокации группировки ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Иди и смотри".
Взрывы были слышны в самом Харькове, а также в близлежащих населённых пунктах. Украинская армия понесла потери, указали военкоры.
"Прилёты в Купянске, Волчанске и ещё в ряде мест", — рассказал каналу источник.
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