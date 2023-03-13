ВС РФ нанесли массированный удар по местам дислокации ВСУ под Харьковом

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска нанесли массированный удар по месту дислокации группировки ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Иди и смотри".

Взрывы были слышны в самом Харькове, а также в близлежащих населённых пунктах. Украинская армия понесла потери, указали военкоры.

"Прилёты в Купянске, Волчанске и ещё в ряде мест", — рассказал каналу источник.