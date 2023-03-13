Руководитель Белгородского района Владимир Перцев раскрыл подробности утренней ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, националисты повредили три частных дома и четыре машины в Разумном. Перцев также рассказал о женщине, пострадавшей во время обстрела. Как пояснил глава района, травмы получила 37-летняя жительница Белгородской области. Медики оперативно доставили её в больницу и начали оказывать необходимую помощь, передаёт bel.ru.
Кроме того, осколки от украинских снарядов частично повредили стёкла, стены и заборы в некоторых домах на территории Белгородского района.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию об украинской атаке. Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты ВСУ.
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