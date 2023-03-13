Глава Белгородского района: ВСУ повредили три частных дома и четыре автомобиля

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Белгородского района Владимир Перцев раскрыл подробности утренней ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, националисты повредили три частных дома и четыре машины в Разумном. Перцев также рассказал о женщине, пострадавшей во время обстрела. Как пояснил глава района, травмы получила 37-летняя жительница Белгородской области. Медики оперативно доставили её в больницу и начали оказывать необходимую помощь, передаёт bel.ru.

Кроме того, осколки от украинских снарядов частично повредили стёкла, стены и заборы в некоторых домах на территории Белгородского района.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию об украинской атаке. Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты ВСУ.